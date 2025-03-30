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Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде

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Яркий старт от украинца

Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В 1-м туре чемпионской группы греческого первенства "Олимпиакос" (1 место, 60 пунктов) принимает "Панатинаикос" (3 строчка, 50 баллов). Роман Яремчук вышел в основном составе и сразу подтвердил правильность решения главного тренера.

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Благодаря ошибке вратаря украинец получил мяч и с близкого расстояния хладнокровно отправил его в ворота – 1:0.

Это второй гол форварда в Суперлиге страны. Всего на его счету 7 точных ударов и 3 ассиста в 27 встречах во всех соревнованиях. Стоит отметить, что только в шести матчах Роман провел на поле хотя бы 45 минут.

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Источник:
UA-Футбол, Асист Циганкова
Опубликовал: Александр Симченко
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