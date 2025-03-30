Яремчук оформляет дубль в ворота Панатинаикоса
Невероятный матч от украинца
Фото: olympiacos.org
Украинский легионер "Олимпиакоса" Роман Яремчук вышел в стартовом составе на сегодняшний матч чемпионата Греции против "Панатинаикоса" и успел забить в ворота соперника уже в дебюте поединка. А на 51-й минуте он оформляет дубль.
29-летний нападающий принял участие в голевой атаке, подхватив мяч у штрафной площадки соперника, а затем он откликнулся на подачу, удачно пробив головой.
March 30, 2025
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Добавим, что это восьмой гол Яремчука за "Олимпиакос" во всех турнирах. Также в его активе есть две результативные передачи.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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ober (одесса)
30.03.2025 в 22:27
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