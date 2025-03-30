Яремчук против Панатинаикоса: 2 удара – 2 гола. Оценки за матч
Результативный вечер от нападающего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 1-м туре чемпионской группы греческой Суперлиги "Олимпиакос" дома победил "Панатинаикос" (4:2). Роман Яремчук вышел в основном составе, оформил дубль и покинул поле на 65-й минуте.
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Статистические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление украинца на 8,4 и 9,0 пунктов. Это самые высокие показатели, как и у его одноклубника – бразильского защитника Родинеи (8,7 / 8,2).
Роман реализовал оба удара в створ, совершил 29 касаний, 95% точных пасов, выиграл одно единоборство за позицию и 6 верховых дуэлей. Также Яремчук трижды нарушал правила, в двух эпизодах заработал фолы, однажды попал в офсайд.
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