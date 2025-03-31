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Игрок юношеской сборной Украины подписал контракт с Боруссией Д

Наши за границей

Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии

Игрок юношеской сборной Украины подписал контракт с Боруссией Д

Фото: Instagram

Новина українською

Украинский защитник Назар Рудзей стал игроком "Боруссии" Дортмунд. Об этом сообщает агентская компания ProStar.

Детали соглашения неизвестны.

15-летний Рудзей является воспитанником донецкого "Шахтера". Он входил в составе сборной Украины U-16 и играет на позиции правого защитника.

В детско-юношеском чемпионате Назар сыграл 25 матчей и забил 5 голов.

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Источник:
ProstarAgency
Опубликовал: Алина Ерофеева
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