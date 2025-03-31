Игрок юношеской сборной Украины подписал контракт с Боруссией Д
Назар Рудзей продолжит карьеру в Германии
Фото: Instagram
Украинский защитник Назар Рудзей стал игроком "Боруссии" Дортмунд. Об этом сообщает агентская компания ProStar.
Детали соглашения неизвестны.
15-летний Рудзей является воспитанником донецкого "Шахтера". Он входил в составе сборной Украины U-16 и играет на позиции правого защитника.
В детско-юношеском чемпионате Назар сыграл 25 матчей и забил 5 голов.
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Источник:ProstarAgency
Опубликовал: Алина Ерофеева
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