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Яремчук - после дубля: Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели

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Дождался своего звездного часа

Яремчук - после дубля: Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели

Olympiacos

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук поделился эмоциями после победы в матче чемпионата Греции против "Панатинаикоса" (4:2), в котором он оформил дубль.

"Терпение - важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит", - написал Роман в Instagram.

На клубном уровне Яремчук в этом сезоне отметился 8 голами и 2 результативными передачами в 27 играх.

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