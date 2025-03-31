Яремчук - после дубля: Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук поделился эмоциями после победы в матче чемпионата Греции против "Панатинаикоса" (4:2), в котором он оформил дубль.

"Терпение - важно, но без честного труда этот путь не имеет смысла. Большой результат приходит тогда, когда ты отдаешь все ради своей цели и не боишься работать честно, даже когда никто не видит", - написал Роман в Instagram.

На клубном уровне Яремчук в этом сезоне отметился 8 голами и 2 результативными передачами в 27 играх.



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