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Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва

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Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар поделился своим мнением об украинском форварде "красно-белых" Романе Яремчуке, который оформил дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2).

- Мы играем одинаково против всех команд и на любом стадионе. Нам все равно, играет ли соперник с двумя, тремя или более защитниками, мы всегда хотим быть такими же сильными и агрессивными против нашего соперника. Это наша идея.

Яремчук — игрок, который с начала сезона работал без перерыва, не высказывая своего мнения и не требуя ничего, не повышая голоса и не прося ничего сверх того, что он получал. От нападающего мы не просто получаем гол, Яремчук делает на поле гораздо больше, что было видно по его первому забитому голу. Кто-то может сказать, что это вина вратаря, но если нападающий не идет за мячом, гол не будет засчитан. Мы попросили его быть агрессивным и прессинговать соперника, и он показал, что может это делать.

- Похоже, вы были правы, что оставили Яремчука в команде в январе.

- Мы должны уважать каждого. Чего я не хочу делать, так это относиться к человеку так, будто он ничто. В этом случае, поскольку нападающий может не забить в этот период или играть не очень хорошо, вы не можете просто повернуться к нему спиной, оставить его в покое и выгнать, особенно если он хороший парень. Даже если дела идут не так, как хотелось бы, хороший характер в команде всегда ей помогает.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук Панатинаикос (Афины) Хосе Луис Мендилибар
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Источник:
Olympiacos
Опубликовал: Александр Бураков
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