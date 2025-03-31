"Мне нравится, как меняется моя роль". Лунин рассказал о своем будущем в Реале
Украинец сосредоточен на ежедневной работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о своей роли в команде.
"У меня хороший подход к будущему, потому что по тем же причинам мы все еще играем во всех соревнованиях. Я сыграл около 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и предстоящих поединках, которые нас ожидают.
Осталось еще совсем немного, два или три месяца. Теперь нет времени думать. Я обновился, я счастлив здесь. Я никогда не переставал бороться за свое место. Я немного сосредоточен на соревнованиях, в которых мы играем.
Я всегда верил, что смогу добиться успеха в "Реала" - это клуб моей мечты. Это очень важно для меня, и мне очень нравится, как меняется моя роль. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Я очень рад наслаждаться любой игрой, в которой могу принять участие", - приводит слова Лунина Bernabeu Digital.
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