"Мне нравится, как меняется моя роль". Лунин рассказал о своем будущем в Реале

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин рассказал о своей роли в команде.

"У меня хороший подход к будущему, потому что по тем же причинам мы все еще играем во всех соревнованиях. Я сыграл около 10 или 11 матчей и надеюсь, что смогу играть больше. Я сосредоточен на ежедневной работе и предстоящих поединках, которые нас ожидают.

Осталось еще совсем немного, два или три месяца. Теперь нет времени думать. Я обновился, я счастлив здесь. Я никогда не переставал бороться за свое место. Я немного сосредоточен на соревнованиях, в которых мы играем.

Я всегда верил, что смогу добиться успеха в "Реала" - это клуб моей мечты. Это очень важно для меня, и мне очень нравится, как меняется моя роль. Надеюсь, так будет продолжаться и дальше. Я очень рад наслаждаться любой игрой, в которой могу принять участие", - приводит слова Лунина Bernabeu Digital.