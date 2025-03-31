Довбик назвал партнера по Роме сумасшедшим. Какая причина?
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29 марта "Рома" с трудом обыграла "Лечче" (1:0) в рамках 30-го тура итальянской Серии А. Победу "волкам" принес гол Артема Довбика.
После игры украинский нападающий в своей Instagram-stories назвал своего одноклубника Томмазо Бальданци "сумасшедшим".
Так Артем отреагировал на празднование Томмазо после забитого мяча, когда тот вцепился в него словно коала.
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