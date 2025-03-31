Тренер Лехии похвалил украинского форварда после победного гола

Главный тренер "Лехии" Джон Карвер поделился мыслями относительно гола украинского форварда Богдана Вьюнника в матче чемпионата Польши против "Ягеллонии" (1:0).

- Недавно Богдан Вьюнник забил два гола за сборную Украины U-21, а в субботу добавил еще один в чемпионате. Может, он носил футболку своей сборной, спрятанную под майкой "Лехии" в качестве талисмана?

- Он забил гол, и это, безусловно, радует и успокаивает. Не думаю, что футболка сборной была у него под майкой, но было приятно видеть его энергию на протяжении всех 90 минут. Не стоит забывать, что в прошлый вторник он провел полный матч за свою страну, а против "Ягеллонии" он вышел на поле на очень высоком уровне.

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- Перед игрой с "Ягеллонией" на пресс-конференции вы похвалили Богдана Вьюнника. Можно ли сказать, что у вас с ним хорошие отношения?

- У меня такие отношения с каждым игроком "Лехии". На примере Богдана: в последнее время у него был трудный период, и иногда нужно поддержать игрока. Я очень доволен его игрой с тех пор, как он вернулся, а теперь еще больше, ведь он сыграл важную роль в конечном результате.