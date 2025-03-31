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Яремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры

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Яремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры

Olympiacos

Новина українською

Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук прокомментировал свой дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2).

"Такие игры действительно особенные. Атмосфера безумная, стадион невероятный... Я горд, очень горд за эту игру, за то, что я забил.

Борьба за титул? Как я уже говорил раньше, нужно быть сфокусированным каждый день, не нужно думать о чемпионстве. Да, у нас есть разница в баллах, но через два дня мы играем в Кубке с АЕКом. Нам нужно хорошо отдохнуть, подготовиться и посмотрим, что произойдет.

Голы – это моя работа. Я рад, что забил. Я уверен, что я заслужил эти голы, потому что большинство людей не видят моей работы вне игры", - сказал Роман в интервью СМИ.

На данный момент "Олимпиакос" уверенно лидирует в чемпионате Греции, опережая ближайшего преследователя АЕКа на 10 очков.

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Источник:
a-sports
Опубликовал: Александр Бураков
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