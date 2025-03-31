Яремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры
Труды окупаются
Olympiacos
Украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук прокомментировал свой дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2).
"Такие игры действительно особенные. Атмосфера безумная, стадион невероятный... Я горд, очень горд за эту игру, за то, что я забил.
Борьба за титул? Как я уже говорил раньше, нужно быть сфокусированным каждый день, не нужно думать о чемпионстве. Да, у нас есть разница в баллах, но через два дня мы играем в Кубке с АЕКом. Нам нужно хорошо отдохнуть, подготовиться и посмотрим, что произойдет.
Голы – это моя работа. Я рад, что забил. Я уверен, что я заслужил эти голы, потому что большинство людей не видят моей работы вне игры", - сказал Роман в интервью СМИ.
На данный момент "Олимпиакос" уверенно лидирует в чемпионате Греции, опережая ближайшего преследователя АЕКа на 10 очков.
Читайте такжеНаставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
Популярное сейчас
- Наставник Олимпиакоса: Яремчук - игрок, который с начала сезона работал без перерыва
- "У этого человека вообще нет ничего святого". Реакция экс-игрока Ингульца на слова Поворознюка
- Назначены арбитры на матчи 1/4 финала Кубка Украины
- А пока будет играть Лунин. Анчелотти рассказал, когда вернется Куртуа
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы