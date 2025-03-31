Еще один шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч против Реал Сосьедада в Кубке Испании

Мадридский "Реал" опубликувал заявку на ответный матч против "Реал Сосьедада" в полуфинале Кубка Испании.

Поскольку основной вратарь королевского клуба Тибо Куртуа все еще продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, он не попал в список футболистов, которые будут готовиться на матч Кубка Короля. Ввиду отсутствия 32-летнего бельгийца место в воротах, скорее всего, вновь займет Андрей Лунин.

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Напомним, что первая встреча "Реала" и "Сосьедада" в Кубке Испании закончилась минимальной победой "сливочных" — 1:0. Второй поединок между этими командами состоится во вторник, 1-го апреля. Начало игры в 22:30 по киевскому времени.