  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Еще один шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч против Реал Сосьедада в Кубке Испании
В тренде

Еще один шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч против Реал Сосьедада в Кубке Испании

Наши за границей

Украинец может сыграть во втором матче подряд

Еще один шанс для Лунина? Реал опубликовал заявку на матч против Реал Сосьедада в Кубке Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Реал" опубликувал заявку на ответный матч против "Реал Сосьедада" в полуфинале Кубка Испании.

Поскольку основной вратарь королевского клуба Тибо Куртуа все еще продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения, он не попал в список футболистов, которые будут готовиться на матч Кубка Короля. Ввиду отсутствия 32-летнего бельгийца место в воротах, скорее всего, вновь займет Андрей Лунин.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что первая встреча "Реала" и "Сосьедада" в Кубке Испании закончилась минимальной победой "сливочных" — 1:0. Второй поединок между этими командами состоится во вторник, 1-го апреля. Начало игры в 22:30 по киевскому времени.

Читайте такжеРеал готов отпустить Лунина за нужную сумму и хочет предложить Куртуа новый контракт
По теме
yellow-arrow
Артему Беседину - 29 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Яремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры
yellow-arrow
Тренер Лехии похвалил украинского форварда после победного гола
Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid CF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости