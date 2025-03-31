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Артему Беседину - 29 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

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Артему Беседину - 29 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

31-го марта исполняется 29 лет бывшему нападающему киевского "Динамо" Артему Беседину.

По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой форварда, пройдя квиз.

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