Артему Беседину - 29 лет: что вы знаете об экс-игроке Динамо? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
31-го марта исполняется 29 лет бывшему нападающему киевского "Динамо" Артему Беседину.
По этому поводу мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой форварда, пройдя квиз.
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