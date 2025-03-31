Трубин посетил турнир по Counter-Strike в Португалии и поддержал NAVI. ФОТО
Турнир BLAST Open Lisbon проходил в Лиссабоне
instagram.com/natus_vincere_official
Украинский футболист, голкипер Бенфики Анатолий Трубин посетил турнир BLAST Open Lisbon в Португалии, где встретился с игроками украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NAVI).
На совместном фото с Трубиным зафиксированы украинские киберспортсмены Игр "w0nderful" Жданов и Валерий "b1t" Ваховский, а также литовец Юстинас "jL" Лекавичюс.
Стоит отметить, что NAVI завершили свое выступление в четвертьфинале плей-офф BLAST Open Lisbon, уступив spirit со счетом 0:2.
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