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Лунин или Куртуа? Анчелотти ответил, кто будет играть в финале Кубка Испании

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Если, конечно, мадридцы туда попадут

Лунин или Куртуа? Анчелотти ответил, кто будет играть в финале Кубка Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти накануне ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" ответил на вопрос о том, кто из голкиперов его команды может сыграть в финале турнира, если мадридцы туда попадут.

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"Посмотрим. Лунин и Куртуа могут сыграть, а если они будут травмированы, то Фран Гонсалес может выйти. А если мы не пройдем в финал, то никто из них троих не сыграет", – ответил Анчелотти.

Напомним, что матч "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится 1 апреля, начало встречи - в 22.30. Первая игра между командами завершилась минимальной победой мадридцев - 1:0.

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Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
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