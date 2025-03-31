Лунин или Куртуа? Анчелотти ответил, кто будет играть в финале Кубка Испании

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти накануне ответного матча 1/2 финала Кубка Испании против "Реал Сосьедада" ответил на вопрос о том, кто из голкиперов его команды может сыграть в финале турнира, если мадридцы туда попадут.

"Посмотрим. Лунин и Куртуа могут сыграть, а если они будут травмированы, то Фран Гонсалес может выйти. А если мы не пройдем в финал, то никто из них троих не сыграет", – ответил Анчелотти.

Напомним, что матч "Реал" - "Реал Сосьедад" состоится 1 апреля, начало встречи - в 22.30. Первая игра между командами завершилась минимальной победой мадридцев - 1:0.