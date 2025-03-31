Кочергин: Экстракляса более конкурентна, чем УПЛ, выступления в еврокубках это доказывают

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказали о чемпионате Польши и сравнил его с УПЛ.

"Экстракляса является более конкурентным чемпионатом. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что тоже это доказывает.

Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилось бы в их командах, они бы там не задержались", - отметил Кочергин.