Кочергин: Экстракляса более конкурентна, чем УПЛ, выступления в еврокубках это доказывают
Хавбек сравнил чемпионаты Польши и Украины
Ракув
Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказали о чемпионате Польши и сравнил его с УПЛ.
"Экстракляса является более конкурентным чемпионатом. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что тоже это доказывает.
Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилось бы в их командах, они бы там не задержались", - отметил Кочергин.
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