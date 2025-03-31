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Кочергин: Экстракляса более конкурентна, чем УПЛ, выступления в еврокубках это доказывают

Наши за границей
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Хавбек сравнил чемпионаты Польши и Украины

Кочергин: Экстракляса более конкурентна, чем УПЛ, выступления в еврокубках это доказывают

Ракув

Новина українською

Украинский полузащитник "Ракува" Владислав Кочергин рассказали о чемпионате Польши и сравнил его с УПЛ.

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"Экстракляса является более конкурентным чемпионатом. Этот чемпионат растет, с каждым годом приходит больше интересных игроков, польские клубы успешно выступают в еврокубках, что тоже это доказывает.

Ко мне хорошо относятся болельщики. Мне кажется, что если к кому-то из украинских игроков плохо относилось бы в их командах, они бы там не задержались", - отметил Кочергин.

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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