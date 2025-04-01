"Золотой парень, исключительный". Защитник Ромы высказался о Довбике

Защитник "Ромы" Джанлука Манчини поделился мыслями о своем одноклубнике, украинском форварде Артеме Довбике.

"Артем - золотой парень, исключительный. Мы все знаем, через что, к сожалению, проходит его семья, и я думаю, что это немного влияет на него. Однако, когда мы на поле, в течение 90 минут нужно уметь оставить все остальное в стороне, даже если это не всегда легко. Иногда я подшучиваю над ним или подбадриваю, потому что он - настоящий шкаф, огромный.

Когда я тренируюсь против него и мы сталкиваемся в единоборствах, я почти испытываю страх, потому что если он идет на тебя с силой, то может откинуть тебя на несколько метров.

Вчера, до первого тайма [матча с "Лечче" 1:0 - прим.], я особенно его подбадривал и сказал: "Артем, либо забиваешь гол, либо получаешь желтую, хочу увидеть, как ты плечом отправляешь защитника за рекламные щиты.

И действительно, гол почти пришел после его столкновения плечом с Федерико Баскиротто. Оба парня физически очень сильны, но эта спортивная агрессия сыграла решающую роль в забитом голе. Когда он праздновал, я сказал ему: "Ты сильный, ты должен всегда так прорываться". Конечно, в позитивном и футбольном контексте", - сказал Манчини в интервью Cronache di Spogliatoio.