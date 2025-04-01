"Золотой парень, исключительный". Защитник Ромы высказался о Довбике
Джанлука Манчини положительно отозвался об украинце
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ромы" Джанлука Манчини поделился мыслями о своем одноклубнике, украинском форварде Артеме Довбике.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Артем - золотой парень, исключительный. Мы все знаем, через что, к сожалению, проходит его семья, и я думаю, что это немного влияет на него. Однако, когда мы на поле, в течение 90 минут нужно уметь оставить все остальное в стороне, даже если это не всегда легко. Иногда я подшучиваю над ним или подбадриваю, потому что он - настоящий шкаф, огромный.
Когда я тренируюсь против него и мы сталкиваемся в единоборствах, я почти испытываю страх, потому что если он идет на тебя с силой, то может откинуть тебя на несколько метров.
Вчера, до первого тайма [матча с "Лечче" 1:0 - прим.], я особенно его подбадривал и сказал: "Артем, либо забиваешь гол, либо получаешь желтую, хочу увидеть, как ты плечом отправляешь защитника за рекламные щиты.
И действительно, гол почти пришел после его столкновения плечом с Федерико Баскиротто. Оба парня физически очень сильны, но эта спортивная агрессия сыграла решающую роль в забитом голе. Когда он праздновал, я сказал ему: "Ты сильный, ты должен всегда так прорываться". Конечно, в позитивном и футбольном контексте", - сказал Манчини в интервью Cronache di Spogliatoio.
Популярное сейчас
- Решающий матч для Пономарева, Черноморец может подписать воспитанника Динамо. Главные новости за 31 марта
- Бутко рассказал, как с приходом Кучера изменилась финансовая ситуация в команде
- Экс-президенту УАФ невозможно вручить уведомление о подозрении. Он уехал из Украины, – журналист
- 2 пропущенных мяча. Лунин получил оценки за матч с Леганесом
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей