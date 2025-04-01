Смоляков - о дебютном голе в МЛС: Особой радости не было

Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков отреагировал на свой дебютный гол в МЛС после поражения от "Сан-Диего" (2:3).

"Обидно, что проиграли. Продолжили бороться и смогли отыграть два мяча еще в первом тайме. Во втором тайме выглядели довольно уверенно, но, к сожалению, не смогли забить. Даже после удаления, кажется, действовали лучше соперника.

Была ударная позиция, так почему бы не пробить. Мне ничего особенного о голе не сказали, просто после игры ребята отметили, что получился очень красивый. Особой радости не было - предстояло отыгрываться, поэтому быстро вернулись к игре. Поддержка фанов - топ. Атмосфера здесь, конечно, кайф. Выходишь играть при полном стадионе.

С голом меня поздравили Чоботенко, Крушинский, Назаренко, Морозко, Мустафаев, Будковский и еще многие", - сказал Смоляков.