Смоляков - о дебютном голе в МЛС: Особой радости не было
Больше мыслей было о командных действиях
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник "Лос-Анджелеса" Артем Смоляков отреагировал на свой дебютный гол в МЛС после поражения от "Сан-Диего" (2:3).
"Обидно, что проиграли. Продолжили бороться и смогли отыграть два мяча еще в первом тайме. Во втором тайме выглядели довольно уверенно, но, к сожалению, не смогли забить. Даже после удаления, кажется, действовали лучше соперника.
Была ударная позиция, так почему бы не пробить. Мне ничего особенного о голе не сказали, просто после игры ребята отметили, что получился очень красивый. Особой радости не было - предстояло отыгрываться, поэтому быстро вернулись к игре. Поддержка фанов - топ. Атмосфера здесь, конечно, кайф. Выходишь играть при полном стадионе.
С голом меня поздравили Чоботенко, Крушинский, Назаренко, Морозко, Мустафаев, Будковский и еще многие", - сказал Смоляков.
В этом сезоне Смоляков провел пять матчей в составе "Лос-Анджелеса".
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