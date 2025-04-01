Не Довбик, но тоже форвард. Хацкевич выбрал лучшего украинского легионера

Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич назвал лучшего украинского легионера в феврале-марте.

"Забарному этот месяц нельзя занести в актив. Гол Таловерова "Ман Сити"? Бывают такие игры, когда на стандартных положениях проявляешь себя.

Мой выбор - Яремчук. Роман в еврокубках забивает, против "Панатинаикоса" дублем принес победу да и в сборной выглядит довольно неплохо", - сказал Хацкевич для сайта Украинский футбол.