Не Довбик, но тоже форвард. Хацкевич выбрал лучшего украинского легионера
Он отметил Романа Яремчука
Фото: Olympiacos FC /Автор - невідомий
Бывший игрок и наставник "Динамо" Александр Хацкевич назвал лучшего украинского легионера в феврале-марте.
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"Забарному этот месяц нельзя занести в актив. Гол Таловерова "Ман Сити"? Бывают такие игры, когда на стандартных положениях проявляешь себя.
Мой выбор - Яремчук. Роман в еврокубках забивает, против "Панатинаикоса" дублем принес победу да и в сборной выглядит довольно неплохо", - сказал Хацкевич для сайта Украинский футбол.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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