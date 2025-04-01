Рома приняла окончательное решение по Довбику
Летом клуб не будет продавать украинского игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство итальянской "
Отмечается, что такие слухи ранее ходили в Италии, однако после последних удачных матчей украинца вопрос о его возможной продаже был снят.
Более того, сейчас "Рома" ищет для Довбика качественного партнера в линию нападения, который бы добавлял ему конкуренции.
Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Довбик провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Опубликовал: Михаил Черныш
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raul2927
01.04.2025 в 17:27
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