Рома приняла окончательное решение по Довбику

Руководство итальянской " Ромы " приняло решение не выставлять летом на трансфер украинского форварда команды Артема Довбика. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что такие слухи ранее ходили в Италии, однако после последних удачных матчей украинца вопрос о его возможной продаже был снят.

Более того, сейчас "Рома" ищет для Довбика качественного партнера в линию нападения, который бы добавлял ему конкуренции.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Довбик провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.