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Рома приняла окончательное решение по Довбику

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Летом клуб не будет продавать украинского игрока

Рома приняла окончательное решение по Довбику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство итальянской "Ромы" приняло решение не выставлять летом на трансфер украинского форварда команды Артема Довбика. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что такие слухи ранее ходили в Италии, однако после последних удачных матчей украинца вопрос о его возможной продаже был снят.

Более того, сейчас "Рома" ищет для Довбика качественного партнера в линию нападения, который бы добавлял ему конкуренции.

Напомним, что в текущем сезоне 27-летний Довбик провел за "Рому" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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raul2927
01.04.2025 в 17:27
Да там треба не конкурента,а пивзахист укрепляти(диригента)
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Комментарии 2
raul2927
01.04.2025 в 17:27
Да там треба не конкурента,а пивзахист укрепляти(диригента)
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Matachorros (Chicago)
01.04.2025 в 17:18
Артёмкой фанатский сектор крайне не доволен, продавать его сейчас...никто больше десятки не даст. Вот и дилемма у римлян...но они сами виноваты, взяли абсолютно не нужного им игрока, в команду с разобранным составом.
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