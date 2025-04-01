Известно, сыграет ли Яремчук в следующем матче. Олимпиакос показал заявку на игру в Кубке Греции

Пирейский "Олимпиакос" обнародовал заявку на ответный матч в Кубке Греции против "АЕКа".

Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук не попал в окончательный состав футболистов, которые отправятся в Афины на эту игру.

Несмотря на то, что в последнем поединке 29-летний форвард сборной Украины оформил дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2), главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар, вероятно, решил поберечь силы своего результативного игрока, ведь информации о повреждении у украинца не было.

Напомним, что в первой полуфинальной игре Кубка Греции "Олимпиакос" уничтожил "АЕК" со счетом 6:0, а Яремчук в той встрече отметился дублем и результативной передачей.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего на счету Романа Яремчука уже 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах.