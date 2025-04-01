  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Известно, сыграет ли Яремчук в следующем матче. Олимпиакос показал заявку на игру в Кубке Греции
В тренде

Известно, сыграет ли Яремчук в следующем матче. Олимпиакос показал заявку на игру в Кубке Греции

Наши за границей
Обновлено

Украинец не попал в список

Известно, сыграет ли Яремчук в следующем матче. Олимпиакос показал заявку на игру в Кубке Греции

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пирейский "Олимпиакос" обнародовал заявку на ответный матч в Кубке Греции против "АЕКа".

Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук не попал в окончательный состав футболистов, которые отправятся в Афины на эту игру.

Несмотря на то, что в последнем поединке 29-летний форвард сборной Украины оформил дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2), главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар, вероятно, решил поберечь силы своего результативного игрока, ведь информации о повреждении у украинца не было.

Напомним, что в первой полуфинальной игре Кубка Греции "Олимпиакос" уничтожил "АЕК" со счетом 6:0, а Яремчук в той встрече отметился дублем и результативной передачей.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего на счету Романа Яремчука уже 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах.

Читайте такжеЯремчук – о дубле Панатинаикосу: Я заслужил эти голы. Большинство людей не видят моей работы вне игры
По теме
yellow-arrow
Рома приняла окончательное решение по Довбику
yellow-arrow
Мойес рассказал о состоянии защитника сборной Украины перед матчем с Ливерпулем
yellow-arrow
Не Довбик, но тоже форвард. Хацкевич выбрал лучшего украинского легионера
Олимпиакос (Пирей) АЕК (Афины) Роман Яремчук Кубок Греции
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Olympiacos FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости