Известно, сыграет ли Яремчук в следующем матче. Олимпиакос показал заявку на игру в Кубке Греции
Украинец не попал в список
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пирейский "Олимпиакос" обнародовал заявку на ответный матч в Кубке Греции против "АЕКа".
Украинский легионер "красно-белых" Роман Яремчук не попал в окончательный состав футболистов, которые отправятся в Афины на эту игру.
Несмотря на то, что в последнем поединке 29-летний форвард сборной Украины оформил дубль в ворота "Панатинаикоса" (4:2), главный тренер команды Хосе Луис Мендилибар, вероятно, решил поберечь силы своего результативного игрока, ведь информации о повреждении у украинца не было.
???? #AEKOLY: ????⚪️ Squad list#Olympiacos #GreekCup pic.twitter.com/WbrhigNHI0— Olympiacos FC (@olympiacosfc) April 1, 2025
Напомним, что в первой полуфинальной игре Кубка Греции "Олимпиакос" уничтожил "АЕК" со счетом 6:0, а Яремчук в той встрече отметился дублем и результативной передачей.
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Всего на счету Романа Яремчука уже 8 голов и 2 ассиста в 27 матчах за "Олимпиакос" во всех турнирах.
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