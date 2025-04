Арсенал в АПЛ сыграет против Фулхэма. Известна позиция Зинченко на матч

Сегодня, 1 апреля, в рамках АПЛ состоятся несколько матчей 30-го тура, в одном из которых " Арсенал " примет "Фулхэм". Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке на матч, но он начнет поединок со скамейки запасных.

Напомним, что UA-футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Фулхэм".

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? Saliba partners Gabriel

©️ Odegaard in the middle

⚡️ Nwaneri on the wing



Let’s go, Gunners ✊