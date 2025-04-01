Арсенал в АПЛ сыграет против Фулхэма. Известна позиция Зинченко на матч
Алекс сегодня в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 1 апреля, в рамках АПЛ состоятся несколько матчей 30-го тура, в одном из которых "
Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке на матч, но он начнет поединок со скамейки запасных.
Напомним, что UA-футбол проведет
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 1, 2025
???? Saliba partners Gabriel
©️ Odegaard in the middle
⚡️ Nwaneri on the wing
Let’s go, Gunners ✊
Marco Silva's Fulham. ????#ARSFUL pic.twitter.com/9M28KI8Uhm— Fulham Football Club (@FulhamFC) April 1, 2025
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