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Арсенал в АПЛ сыграет против Фулхэма. Известна позиция Зинченко на матч

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Арсенал в АПЛ сыграет против Фулхэма. Известна позиция Зинченко на матч

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 апреля, в рамках АПЛ состоятся несколько матчей 30-го тура, в одном из которых "Арсенал" примет "Фулхэм". Матч начнется в 21:45, и уже известны стартовые составы команд.

Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в заявке на матч, но он начнет поединок со скамейки запасных.

Напомним, что UA-футбол проведет текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Фулхэм".

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Арсенал (Лондон) Фулхэм (Лондон) Александр Зинченко
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