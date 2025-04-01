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Это не шутка. Лунин - снова в старте Реала

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Сегодня - повторный полуфинал Кубка Испании

Это не шутка. Лунин - снова в старте Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 апреля, в рамках ответного матча Кубка Испании "Реал" Мадрид примет "Реал Сосьедад". Первый поединок на выезде мадридцы выиграли со счетом 1:0.

Матч начнется в 22:30 и уже известны стартовые составы команд.

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В стартовом составе "сливочных" ожидаемо выйдет украинский кипер Андрей Лунин – Тибо Куртуа все еще залечивает повреждение.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Реал Сосьедад".

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