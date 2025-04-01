Это не шутка. Лунин - снова в старте Реала
Сегодня - повторный полуфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 апреля, в рамках ответного матча Кубка Испании
Матч начнется в 22:30 и уже известны стартовые составы команд.
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В стартовом составе "сливочных" ожидаемо выйдет украинский кипер Андрей Лунин – Тибо Куртуа все еще залечивает повреждение.
Напомним, что UA-Футбол проведет
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 1, 2025
???? @RealSociedad
???? @UnicajaBanco pic.twitter.com/QvNODzOxTo
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