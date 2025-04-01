Это не шутка. Лунин - снова в старте Реала

Сегодня, 1 апреля, в рамках ответного матча Кубка Испании "Реал" Мадрид примет "Реал Сосьедад". Первый поединок на выезде мадридцы выиграли со счетом 1:0.

Матч начнется в 22:30 и уже известны стартовые составы команд.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В стартовом составе "сливочных" ожидаемо выйдет украинский кипер Андрей Лунин – Тибо Куртуа все еще залечивает повреждение.