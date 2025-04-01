И снова не шутка. Коваленко впервые выйдет в старте Эмполи на официальный матч этого сезона
Полуфинал Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 1 апреля, в рамках 1-го матча Кубка Италии "Эмполи" примет "Болонью".
Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе хозяев выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.
И это первый матч игрока в стартовом составе "Эмполи" в текущем сезоне.
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Напомним, что украинец после долгого "простоя" присоединился к команде зимой этого года.
STARTING XI | #EmpoliBologna #CoppaItaliaFrecciarossa— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) April 1, 2025
Alle 20.45 al #CarloCastellani #ComputerGrossArena la sfida contro il #Bologna: ecco la nostra formazione ⬇
EMPOLI: Seghetti; Fazzini, Gyasi, Cacacem, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Colombo, Tosto, Marianucci, Bacci pic.twitter.com/9Vn1BmHoPo
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