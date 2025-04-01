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И снова не шутка. Коваленко впервые выйдет в старте Эмполи на официальный матч этого сезона

Наши за границей
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Полуфинал Кубка Италии

И снова не шутка. Коваленко впервые выйдет в старте Эмполи на официальный матч этого сезона

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 1 апреля, в рамках 1-го матча Кубка Италии "Эмполи" примет "Болонью".

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Поединок начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе хозяев выйдет украинский хавбек Виктор Коваленко.

И это первый матч игрока в стартовом составе "Эмполи" в текущем сезоне.

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Напомним, что украинец после долгого "простоя" присоединился к команде зимой этого года.

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