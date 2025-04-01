Лунин пустил между ног. Сосьедад сравнял общий счет в матче с Реалом. ВИДЕО
Обидный гол...
Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках ответного матча Кубка Испании "Реал" Мадрид принимает "Реал Сосьедад". Первый поединок на выезде мадридцы выиграли со счетом 1:0.
В стартовом составе "сливочных" ожидаемо вышел украинский кипер Андрей Лунин – Тибо Куртуа все еще залечивает повреждение.
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И при этом, "Сосьедад" сравнял уже на 16-й минуте. Барренечеа, выскочив один на один с фланга, попал между ног Лунину.
0:1 и 1:1 по сумме двух матчей. Не все так просто…
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Реал Сосьедад".
Lunin... pic.twitter.com/dXzlkfvvkC— Football Fan (@petrzel91535) April 1, 2025
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