Лунин пустил между ног. Сосьедад сравнял общий счет в матче с Реалом. ВИДЕО

В рамках ответного матча Кубка Испании "Реал" Мадрид принимает "Реал Сосьедад". Первый поединок на выезде мадридцы выиграли со счетом 1:0.

В стартовом составе "сливочных" ожидаемо вышел украинский кипер Андрей Лунин – Тибо Куртуа все еще залечивает повреждение.

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И при этом, "Сосьедад" сравнял уже на 16-й минуте. Барренечеа, выскочив один на один с фланга, попал между ног Лунину.

0:1 и 1:1 по сумме двух матчей. Не все так просто…

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Реал" - "Реал Сосьедад".