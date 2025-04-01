Известна оценка игры Бущана в Кубке Саудовской Аравии против Аль-Иттихада
Sofascore определился с оценкой
фото из соцсетей
1 апреля "Аль-Иттихад" сыграл против "Аль-Шабаба" Георгия Бущана в рамках полуфинала Кубка Саудовской Аравии (3:2).
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После матча Sofascore оценил игру украинца в 7.2.
Георгий сделал 5 сейвов, пропустил три гола, отдал 72% точных передач и сделал 31 касание мяча.
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