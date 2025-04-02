Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО

1:2. На 72-й минуте второго матча полуфинала между "Реалом" и "Реал Сосьедадом" Марин продрался в штрафную, прострелил, а мяч от Алабы отскочил четко между ног украинскому вратарю. Автогол Давида.

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1:3. Следом Оярсабаль отличился на 80-й минуте, снаряд снова рикошетом от футболиста "Реала" нырнул под стойку ворот Лунина после удара лидера "Сосьедада".

2:3. Однако Беллингем мгновенно ответил и вернул "Реал" в игру. 83 минута встречи, 2:3 в пользу "Сосьедада" в этом матче, но 3:3 паритет по сумме двух матчей.

3:3. И что вы думаете? 85 минута, Чуамени сравнивает счет (3:3) и выводит "Реал" вперед в противостоянии.

3:4. В компенсированное время "Реал Сосьедад" сравнивает счет по сумме двух встреч, Андрей пролетел мимо снаряда во время подачи с корнера (результативная ошибка), Оярсабаль оформил дубль.