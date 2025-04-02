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Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца

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В ворота сливочных залетело почти все

Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца

Getty Images / Global Images Ukraine

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В ответном матче ½ финала Кубка Испании "Реал" вырвал ничью с "Реал Сосьедадом" в овертайме и прошел дальше (4:4). Андрей Лунин провел 5-й поединок в турнире.

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Статистические порталы SofaScore и FlashScore оценили выступление украинца на 6,2 и 5,7 баллов. Это самые низкие показатели, как и у центральных защитников Рауля Асенсио (6,1 / 6,3) и Давида Алабы (5,8 / 5,9), которые начинали встречу на поле с первых минут.

Украинец осуществил только 2 сейва, сделал 54 касания, 86% точных пасов, 10 длинных точных передач и дважды выносил мяч.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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1 голосов
Источник:
Sofascore
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Барсeлонец
02.04.2025 в 01:24
У Луньки самые низкие оценки среди всех игроков.
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Комментарии 3
avatar
Барсeлонец
02.04.2025 в 01:24
У Луньки самые низкие оценки среди всех игроков.
Ответить
0
0
SaTaNa (Winnipeg)
02.04.2025 в 02:09
sticker
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0
0
SaTaNa (Winnipeg)
02.04.2025 в 02:15
sticker
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