Турецкое издание разочаровано трансфером Сикана
Ожидают большего от форварда
Фото: Trabzonspor
Издание Gunebakis недовольно игрой нападающего "Трабзонспора" Даниила Сикана. СМИ напоминают о 6 миллионах евро, которые заплатили "черноморские штормы" за украинца. Это один из самых дорогих переходов в истории клуба.
Авторы материалы пишут о полном разочаровании бывшим футболистом "Шахтера", поскольку он провел 10 матчей и до сих пор не отличился забитым мячом. На счету 23-летнего игрока один ассист в Кубке Турции.
В семи встречах Даниил сыграл минимум 60 минут на поле. В 29-м туре Суперлиги Сикан вышел в середине второго тайма домашнего поединка против "Гезтепе" (1:1).
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Источник:Günebakış
Опубликовал: Александр Симченко
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