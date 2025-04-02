Турецкое издание разочаровано трансфером Сикана

Издание Gunebakis недовольно игрой нападающего "Трабзонспора" Даниила Сикана. СМИ напоминают о 6 миллионах евро, которые заплатили "черноморские штормы" за украинца. Это один из самых дорогих переходов в истории клуба.

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Авторы материалы пишут о полном разочаровании бывшим футболистом "Шахтера", поскольку он провел 10 матчей и до сих пор не отличился забитым мячом. На счету 23-летнего игрока один ассист в Кубке Турции.

В семи встречах Даниил сыграл минимум 60 минут на поле. В 29-м туре Суперлиги Сикан вышел в середине второго тайма домашнего поединка против "Гезтепе" (1:1).