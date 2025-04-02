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Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча

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"Сливочные" одержали непростую победу над "Реалом Сосьедад"

Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на победу своей команды над "Реалом Сосьедад" (4:4, общ счет 5:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

Напомним, украинец провел на поле 120 минут, пропустив 4 гола, 2 из которых - между ног. За свою игру Андрей получил низкие оценки.

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"С большим количеством страданий выходим в финал! Команда, Бернабеу, вместе до конца", - написал Лунин на своей странице в Instagram.

В финале Кубка Испании "Реал" встретится с победителем матча "Атлетико" - "Барселона". Первый поединок команд завершился со счетом 4:4.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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