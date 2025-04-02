Лунин отреагировал на победу Реала в Кубке, где он пропустил четыре мяча
"Сливочные" одержали непростую победу над "Реалом Сосьедад"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин отреагировал на победу своей команды над "Реалом Сосьедад" (4:4, общ счет 5:4) в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.
Напомним, украинец провел на поле 120 минут, пропустив 4 гола, 2 из которых - между ног. За свою игру Андрей получил низкие оценки.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"С большим количеством страданий выходим в финал! Команда, Бернабеу, вместе до конца", - написал Лунин на своей странице в Instagram.
В финале Кубка Испании "Реал" встретится с победителем матча "Атлетико" - "Барселона". Первый поединок команд завершился со счетом 4:4.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Лунин и стартовый дуэт ЦЗ – худшие игроки в составе Реала. Оценки украинца
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Известна оценка игры Бущана в Кубке Саудовской Аравии против Аль-Иттихада
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000