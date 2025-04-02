Тренер Эмполи объяснил решение выпустить Коваленко в старте

Главный тренер "Эмполи" Роберто Д'Аверса дал комментарий после поражения от "Болоньи" в первой игре 1/2 финала Кубка Италии (0:3), в котором упомянул об украинском полузащитнике клуба Викторе Коваленко.

"На поле вышли ребята, которые уже играли в других матчах. Сегодня был исторический поединок для клуба, и если мы это сделали, то благодаря нашим игрокам. Такова философия клуба. Мне жаль, что мы способствовали такому результату своими ошибками.

Мне также нужен был этот матч, чтобы немного подготовить Коваленко и особенно Сольбаккена, который сейчас физически здоров, но все еще немного напуган, потому что восстанавливается после операции", - цитирует Д'Аверса TMW.