Тренер Эмполи объяснил решение выпустить Коваленко в старте
Кубковая ротация
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эмполи" Роберто Д'Аверса дал комментарий после поражения от "Болоньи" в первой игре 1/2 финала Кубка Италии (0:3), в котором упомянул об украинском полузащитнике клуба Викторе Коваленко.
"На поле вышли ребята, которые уже играли в других матчах. Сегодня был исторический поединок для клуба, и если мы это сделали, то благодаря нашим игрокам. Такова философия клуба. Мне жаль, что мы способствовали такому результату своими ошибками.
Мне также нужен был этот матч, чтобы немного подготовить Коваленко и особенно Сольбаккена, который сейчас физически здоров, но все еще немного напуган, потому что восстанавливается после операции", - цитирует Д'Аверса TMW.
Ответный матч между "Болоньей" и "Эмполи" состоится 24 апреля.
Читайте такжеИ Коваленко в старте не помог. Эмполи - Болонья 0:3. Видео голов и обзор матча
Популярное сейчас
- Ротань прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны Шахтера, Динамо и Полесья
- Кубок короля. Реал Мадрид – Реал Сосьедад 4:4 (общ. 5:4). Мадридцы с боями прорываются в финал
- Еще один между ног плюс ошибка на выходе. Лунин пропустил еще три гола от Сосьедада. ВИДЕО
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы