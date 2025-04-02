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Тренер Эмполи объяснил решение выпустить Коваленко в старте

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Тренер Эмполи объяснил решение выпустить Коваленко в старте

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эмполи" Роберто Д'Аверса дал комментарий после поражения от "Болоньи" в первой игре 1/2 финала Кубка Италии (0:3), в котором упомянул об украинском полузащитнике клуба Викторе Коваленко.

"На поле вышли ребята, которые уже играли в других матчах. Сегодня был исторический поединок для клуба, и если мы это сделали, то благодаря нашим игрокам. Такова философия клуба. Мне жаль, что мы способствовали такому результату своими ошибками.

Мне также нужен был этот матч, чтобы немного подготовить Коваленко и особенно Сольбаккена, который сейчас физически здоров, но все еще немного напуган, потому что восстанавливается после операции", - цитирует Д'Аверса TMW.

Ответный матч между "Болоньей" и "Эмполи" состоится 24 апреля.

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Болонья Кубок Италии Виктор Коваленко Эмполи Роберто Д'Аверса
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Источник:
TuttomercatoWeb
Опубликовал: Александр Бураков
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