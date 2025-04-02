Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч
Сохранено украинское присутствие
Getty Images/Global Images Ukraine
2 апреля "Жирона" сыграет в полуфинале Кубка Каталонии против "Андорры".
В заявку "красно-белых" на поединок вместе со многими другими игроками основного состава не попал украинский вингер Виктор Цыганков.
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В то же время, в этом списке нашлось место другому украинцу - голкиперу Владиславу Крапивцову.
Матч между "Жироной" и "Андоррой" состоится в 20:00 по киевскому времени. Победитель данной пары в финале померяется силами с "Эспаньолом".
???? CONVOCATÒRIA#AndorraGirona pic.twitter.com/U9T3TyLVO1— Girona FC (@GironaFC) April 1, 2025
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