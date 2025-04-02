  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч
В тренде

Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч

Наши за границей
Обновлено

Сохранено украинское присутствие

Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

2 апреля "Жирона" сыграет в полуфинале Кубка Каталонии против "Андорры".

В заявку "красно-белых" на поединок вместе со многими другими игроками основного состава не попал украинский вингер Виктор Цыганков.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В то же время, в этом списке нашлось место другому украинцу - голкиперу Владиславу Крапивцову.

Матч между "Жироной" и "Андоррой" состоится в 20:00 по киевскому времени. Победитель данной пары в финале померяется силами с "Эспаньолом".

По теме
yellow-arrow
Бенфика - Фаренсе. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примейры
yellow-arrow
Гарначо, Стерлинг, Грилиш. Дорогие и звездные разочарования АПЛ в сезоне 2024/2025
yellow-arrow
Ньюкасл - Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Каталония Виктор Цыганков Жирона ФК Андорра Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости