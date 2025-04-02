Шанс для Крапивцова. Цыганков не попал в заявку Жироны на кубковый матч

2 апреля "Жирона" сыграет в полуфинале Кубка Каталонии против "Андорры".

В заявку "красно-белых" на поединок вместе со многими другими игроками основного состава не попал украинский вингер Виктор Цыганков.

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В то же время, в этом списке нашлось место другому украинцу - голкиперу Владиславу Крапивцову.

Матч между "Жироной" и "Андоррой" состоится в 20:00 по киевскому времени. Победитель данной пары в финале померяется силами с "Эспаньолом".