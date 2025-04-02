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Не повезло. Бущан чуть не забил за Аль-Шабаб

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Кипер пошел на угловой

Не повезло. Бущан чуть не забил за Аль-Шабаб

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" победил "Аль-Шабаб" (3:2).

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Украинский кипер Георгий Бущан пропустил гол на 9-й добавленной минуте, но уже через 6 минут мог сам отмечаться и делать счет ровным.

Во время розыгрыша углового украинский вратарь пришел в штрафную соперника. Карраско навесил ему на голову, но Георгий пробил далеко и мимо.

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