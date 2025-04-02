Не повезло. Бущан чуть не забил за Аль-Шабаб

В матче 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" победил "Аль-Шабаб" (3:2).

Читайте также Бойко назвал вратаря, который должен играть в основе на матчах с Бельгией

Украинский кипер Георгий Бущан пропустил гол на 9-й добавленной минуте, но уже через 6 минут мог сам отмечаться и делать счет ровным.

Во время розыгрыша углового украинский вратарь пришел в штрафную соперника. Карраско навесил ему на голову, но Георгий пробил далеко и мимо.