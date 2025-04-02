Не повезло. Бущан чуть не забил за Аль-Шабаб
Кипер пошел на угловой
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В матче 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии "Аль-Иттихад" победил "Аль-Шабаб" (3:2).
Украинский кипер Георгий Бущан пропустил гол на 9-й добавленной минуте, но уже через 6 минут мог сам отмечаться и делать счет ровным.
Во время розыгрыша углового украинский вратарь пришел в штрафную соперника. Карраско навесил ему на голову, но Георгий пробил далеко и мимо.
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