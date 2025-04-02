Яремчук поспособствовал. Олимпиакос вышел в финал Кубка Греции

"Олимпиакос" вышел в финал Кубка Греции.

"АЕК" сыграл ответный матч с "Олимпиакосом" в турнире. По результатам двухматчевого противостояния, прошла команда с украинцем Романом Яремчуком.

В первом матче "Олимпиакос" победил 6:0, а украинец оформил дубль. В ответном матче Яремчук не играл, а клуб уступил 0:2.

Команда Романа Яремчука встретится в финале с "ОФИ Крит" 17 мая 2025 года.

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Украинец в этом сезоне отметился тремя голами и одной голевой передачей в Кубке Греции. Всего на счету Яремчука 8 голов и 2 голевые передачи за клуб.