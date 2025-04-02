Яремчук поспособствовал. Олимпиакос вышел в финал Кубка Греции
Шанс выиграть трофей
Getty Images / Global Images Ukraine
"Олимпиакос" вышел в финал Кубка Греции.
"АЕК" сыграл ответный матч с "Олимпиакосом" в турнире. По результатам двухматчевого противостояния, прошла команда с украинцем Романом Яремчуком.
В первом матче "Олимпиакос" победил 6:0, а украинец оформил дубль. В ответном матче Яремчук не играл, а клуб уступил 0:2.
Команда Романа Яремчука встретится в финале с "ОФИ Крит" 17 мая 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Украинец в этом сезоне отметился тремя голами и одной голевой передачей в Кубке Греции. Всего на счету Яремчука 8 голов и 2 голевые передачи за клуб.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Физика и Кевин решают. Кубок Украины. 1/4 финала. Александрия - Шахтер 0:1
- В Германии трагически погиб 18-летний украинский футболист
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- "Куртуа - один из лучших вратарей в мире, но Лунин...". Тренер Леганеса отметил украинца перед очным матчем
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000