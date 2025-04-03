Лунин пятый раз в Реале пропустил 4 мяча за игру

В ответном матче ½ финала Копа дель Рей "Реал Сосьедад" забил в ворота Андрея Лунина 4 гола. Это уже пятая встреча для украинца в составе "сливочных", когда он 4 раза доставал мяч из своих владений. До этого подобное в его карьере случалось еще в УПЛ 2017/18, когда кипер защищал цвета "Зари".

Все поединки, в которых Андрей Лунин пропускал 4 гола

2017/18 Заря 4:4 Динамо;

4:4 Динамо; 2017/18 Заря 3:4 Шахтер;

3:4 Шахтер; 2017/18 Динамо 4:0 Заря ;

Динамо 4:0 ; 2022/23 Жирона 4:2 Реал;

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2023/24 Атлетико 4:2 Реал ;

Атлетико 4:2 ; 2023/24 Вильярреал 4:4 Реал ;

Вильярреал 4:4 ; 2024/25 Реал 0:4 Барселона;

0:4 Барселона; 2024/25 Реал 4:4 Реал Сосьедад.

В испанском отрезке карьеры, который длится с 2018 года, Андрей пропускал столько мячей только в столичном гранде.