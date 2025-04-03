Лунин пятый раз в Реале пропустил 4 мяча за игру
Такого не было в Вальядолиде, Овьедо и Леганесе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В ответном матче ½ финала Копа дель Рей "Реал Сосьедад" забил в ворота Андрея Лунина 4 гола. Это уже пятая встреча для украинца в составе "сливочных", когда он 4 раза доставал мяч из своих владений. До этого подобное в его карьере случалось еще в УПЛ 2017/18, когда кипер защищал цвета "Зари".
Все поединки, в которых Андрей Лунин пропускал 4 гола
- 2017/18 Заря 4:4 Динамо;
- 2017/18 Заря 3:4 Шахтер;
- 2017/18 Динамо 4:0 Заря;
- 2022/23 Жирона 4:2 Реал;
- 2023/24 Атлетико 4:2 Реал;
- 2023/24 Вильярреал 4:4 Реал;
- 2024/25 Реал 0:4 Барселона;
- 2024/25 Реал 4:4 Реал Сосьедад.
В испанском отрезке карьеры, который длится с 2018 года, Андрей пропускал столько мячей только в столичном гранде.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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