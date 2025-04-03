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Забарный и Ярмолюк провели юбилейные матчи в АПЛ, Миколенко уменьшает отставание от Зинченко

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Футболисты улучшили свои показатели

Забарный и Ярмолюк провели юбилейные матчи в АПЛ, Миколенко уменьшает отставание от Зинченко

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 30-м туре АПЛ Илья Забарный сыграл 70-й поединок в турнире, Егор Ярмолюк – 50-й. Экс-защитник "Динамо" уже входит в топ-4 среди украинцев по количеству встреч в Премьер-лиге. Недавно он опередил Андрея Ярмоленко.
Егор Ярмолюк в середине марта опередил Андрея Шевченко и вышел на восьмую строчку.

Украинские "гвардейцы" в АПЛ

1. Александр Зинченко – 140;

2. Виталий Миколенко – 103;

3. Олег Лужный – 81;

4. Илья Забарный – 70;

5. Андрей Ярмоленко – 66;

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6. Сергей Ребров – 59;

7. Михаил Мудрик – 53;

8. Егор Ярмолюк – 50;

9. Андрей Шевченко – 48;

10. Андрей Воронин – 27.

Добавим, что Виталий Миколенко приближается к первой позиции. Из-за того, что Александр Зинченко мало получает игрового времени, за 3 месяца отставание экс-защитника "Динамо" от лидера рейтинга сократилось с 46 до 37 матчей.

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Александр Зинченко Виталий Миколенко Егор Ярмолюк Илья Забарный
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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