Забарный и Ярмолюк провели юбилейные матчи в АПЛ, Миколенко уменьшает отставание от Зинченко
Футболисты улучшили свои показатели
Getty Images / Global Images Ukraine
В 30-м туре АПЛ Илья Забарный сыграл 70-й поединок в турнире, Егор Ярмолюк – 50-й. Экс-защитник "Динамо" уже входит в топ-4 среди украинцев по количеству встреч в Премьер-лиге. Недавно он опередил Андрея Ярмоленко.
Егор Ярмолюк в середине марта опередил Андрея Шевченко и вышел на восьмую строчку.
Украинские "гвардейцы" в АПЛ
1. Александр Зинченко – 140;
2. Виталий Миколенко – 103;
3. Олег Лужный – 81;
4. Илья Забарный – 70;
5. Андрей Ярмоленко – 66;
6. Сергей Ребров – 59;
7. Михаил Мудрик – 53;
8. Егор Ярмолюк – 50;
9. Андрей Шевченко – 48;
10. Андрей Воронин – 27.
Добавим, что Виталий Миколенко приближается к первой позиции. Из-за того, что Александр Зинченко мало получает игрового времени, за 3 месяца отставание экс-защитника "Динамо" от лидера рейтинга сократилось с 46 до 37 матчей.
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