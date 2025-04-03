Забарный и Ярмолюк провели юбилейные матчи в АПЛ, Миколенко уменьшает отставание от Зинченко

В 30-м туре АПЛ Илья Забарный сыграл 70-й поединок в турнире, Егор Ярмолюк – 50-й. Экс-защитник "Динамо" уже входит в топ-4 среди украинцев по количеству встреч в Премьер-лиге. Недавно он опередил Андрея Ярмоленко.

Егор Ярмолюк в середине марта опередил Андрея Шевченко и вышел на восьмую строчку.

Украинские "гвардейцы" в АПЛ

1. Александр Зинченко – 140;

2. Виталий Миколенко – 103;

3. Олег Лужный – 81;

4. Илья Забарный – 70;

5. Андрей Ярмоленко – 66;

6. Сергей Ребров – 59;

7. Михаил Мудрик – 53;

8. Егор Ярмолюк – 50;

9. Андрей Шевченко – 48;

10. Андрей Воронин – 27.

Добавим, что Виталий Миколенко приближается к первой позиции. Из-за того, что Александр Зинченко мало получает игрового времени, за 3 месяца отставание экс-защитника "Динамо" от лидера рейтинга сократилось с 46 до 37 матчей.