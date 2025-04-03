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Зубков прокомментировал свой гол за Трабзонспор в Кубке Турции

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Украинец помог своей команды выйти в полуфинал

Зубков прокомментировал свой гол за Трабзонспор в Кубке Турции

Фото: Trabzonspor

Новина українською

Вингер "Трабзонспора" Александр Зубков прокомментировал победу над "Бодрумспором" (3:2) в 1/4 финала Кубка Турции, в котором отличился решающим голом.

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"Я действительно знал, что забью, когда сегодня проснулся. Потому что моя семья приехала ко мне буквально два дня назад. Они были со мной. Особенно моя дочь.

Конечно, она дала мне много энергии. Я посвящаю этот гол ей и болельщикам "Трабзонспора", – приводит слова Зубкова Gunebakis.

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Трабзонспор (Трабзон) Александр Зубков
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Источник:
Gunebakis
Опубликовал: Алина Ерофеева
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