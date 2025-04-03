Украинский голкипер Лехии Гданськ рассказал о целях клуба и незапланированных сборах
Оптимистичный настрой
Фото - Lechia Gdansk
Украинский вратарь "Лехии Гданськ" Богдан Сарнавский рассказал о целях команды и о незапланированных сборах.
Голкипер сказал, что цель команды – сохраниться в Экстраклассе.
"Наша цель — остаться в Экстраклассе — остается неизменной. На данный момент мы сосредоточены только на этом", - заявил вратарь.
Украинский футболист рассказал, что команда не знала о поездке в Дубаи на сборы. Но это пошло на пользу.
"Поездка застала всю команду врасплох, но в итоге пошла нам на пользу. Мы много тренировались и проводили время вместе, что дало хорошие результаты как во время спарринга в Дубае, так и в матче с "Ягеллонией"", - сказал Сарнавский.
В этом сезоне Богдан Сарнавский сыграл 14 матчей за "Лехию Гданськ". На его счету 23 пропущенных гола и 3 матча сыграно "всухую".
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Сейчас "Лехия Гданськ" занимает 15-е место в Чемпионате Польши, набрав 24 балла.
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