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Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Серии А

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Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Серии А

Getty Images / Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в список претендентов на приз лучшему игроку Серии А по итогам марта.

Конкуренцию украинцу составят Николо Барелла ("Интер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умар Соле ("Удинезе").

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Напомним, Довбик забил в марте три гола в четырех матчах чемпионата Италии.

Голосование за игрока месяца продлится до воскресенья, 6 апреля. Проголосовать за Артема можно по этой ссылке.

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