Довбик претендует на звание лучшего игрока месяца в Серии А
Каждый может поддержать Артема
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик попал в список претендентов на приз лучшему игроку Серии А по итогам марта.
Конкуренцию украинцу составят Николо Барелла ("Интер"), Лукас Да Кунья ("Комо"), Николо Фаджоли ("Фиорентина"), Риккардо Орсолини ("Болонья") и Умар Соле ("Удинезе").
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Напомним, Довбик забил в марте три гола в четырех матчах чемпионата Италии.
Голосование за игрока месяца продлится до воскресенья, 6 апреля. Проголосовать за Артема можно по
Sei calciatori incredibili, ma vincerà soltanto uno. Chi scegli? ????— Lega Serie A (@SerieA) April 3, 2025
Vota ora il tuo Player Of The Month di marzo! #FC25 @EASPORTSFC @easportsfcit
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