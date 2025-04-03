"Мы работали над этими ситуациями с Трубиным". Тренер Бенфики оценил действия украинца в последнем матче

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаже поделился мыслями о выступлении украинского вратаря Анатолия Трубина после победы над "Фаренсе" (3:2) в чемпионате Португалии.

"Желтая карточка Трубину? Да, мы не играем в одиночку, и самое главное — анализировать, что произошло за 90 минут. Поэтому Трубин анализирует время и анализирует момент игры. Первая минута — это одно, конец игры — это другое. Все команды совершают тактические фолы.

После первого гола, зная, что когда "Фаренсе" проигрывает, они рискуют еще больше в прессинге. Мы работали над этими ситуациями с Трубиным", – сказал Лаже.