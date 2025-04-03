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Тренер Лехии Гданськ рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника

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Тренер Лехии Гданськ рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника

lechia.pl

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Тренер "Лехии Гданськ" рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника.

Джон Карвер сказал, что Иван Желизко может получить несколько минут в пятничном матче с "Видзевом".

"На данный момент Иван готов на несколько минут матча. Кроме него, у нас есть некоторые проблемы с несколькими игроками, но в этом нет ничего серьезного", - заметил тренер.

В феврале украинский полузащитник получил перелом плюсневой кости. Из-за этого Желизко пропустил 7 матчей "Лехии". В последнем поединке против "Ягеллонии" футболист остался в запасе.

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В этом сезоне Иван Желизко сыграл 18 матчей за польский клуб. Результативными действиями не отмечался.

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Источник:
Lechia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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