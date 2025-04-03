Тренер Лехии Гданськ рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника
Важный футболист
lechia.pl
Тренер "Лехии Гданськ" рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника.
Джон Карвер сказал, что Иван Желизко может получить несколько минут в пятничном матче с "Видзевом".
"На данный момент Иван готов на несколько минут матча. Кроме него, у нас есть некоторые проблемы с несколькими игроками, но в этом нет ничего серьезного", - заметил тренер.
В феврале украинский полузащитник получил перелом плюсневой кости. Из-за этого Желизко пропустил 7 матчей "Лехии". В последнем поединке против "Ягеллонии" футболист остался в запасе.
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В этом сезоне Иван Желизко сыграл 18 матчей за польский клуб. Результативными действиями не отмечался.
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