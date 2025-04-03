Участие Лунина в следующем матче Реала под вопросом. Известна причина

Андрй Лунин рискует пропустить следующий матч мадридского "Реала".

Как сообщает издание Relevo, украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин почувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце после кубкового матча с "Реал Сосьедадом". Он может пропустить игру против "Валенсии", которая состоится 6-го апреля.

Отмечается, что окончательное решение относительно участия Лунина в следующем матче будет принято в пятницу. Несмотря на то, что возвращение Тибо Куртуа планируется на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Арсенала", на игру против "Валенсии" может выйти третий голкипер королевского клуба 19-летний Фран Гонсалес.

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В последних двух матчах "Реала" 26-летний украинец выходил в старте, пропустив 6 голов. Всего на счету Лунина 12 матчей в составе королевского клуба, в которых ему удалось сохранить ворота "сухими" в четырех поединках.