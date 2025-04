Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте

Украинский легионер "Борнмута" Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока команды в марте.

В прошлом месяце 22-летний центральный защитник "вишен" принял участие в двух домашних матчах против "Брентфорда" (1:2) в чемпионате Англии и "Манчестер Сити" (1:2) в Кубке Англии. Несмотря на поражение в каждом из этих поединков защитник сборной Украины попал в список кандидатов на эту индивидуальную награду, где его конкурентами станут Милош Керкез, Эванилсон и Дин Хейсен.

Отдать свой голос за украинца можно в соцсетях английского клуба.

