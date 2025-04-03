Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте
Голосование среди фанатов
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский легионер "Борнмута" Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока команды в марте.
В прошлом месяце 22-летний центральный защитник "вишен" принял участие в двух домашних матчах против "Брентфорда" (1:2) в чемпионате Англии и "Манчестер Сити" (1:2) в Кубке Англии. Несмотря на поражение в каждом из этих поединков защитник сборной Украины попал в список кандидатов на эту индивидуальную награду, где его конкурентами станут Милош Керкез, Эванилсон и Дин Хейсен.
Отдать свой голос за украинца можно в соцсетях английского клуба.
Your @MMJBournemouth Player of the Month nominees for March ????— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) April 2, 2025
Get your votes in below ???? pic.twitter.com/kh5kDtVwyG
Напомним, что два первых матча "Борнмута" в марте Забарный пропустил из-за дисквалификации.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Всего на счету Ильи Забарного в этом сезоне 31 сыгранный поединок за "Борнмут" без результативных действий, но в семи из этих матчей он помог команде сохранить свои ворота" сухими".
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Эль Класико в финале, 2-часовой триллер Александрия-Шахтер и шедевр Зубкова. Главные новости за 2 апреля
- Яремчук забил Панатинаикосу на 47-й секунде
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет