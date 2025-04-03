  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте
В тренде

Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте

Наши за границей
Обновлено

Голосование среди фанатов

Забарный претендует на звание лучшего игрока Борнмута в марте

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский легионер "Борнмута" Илья Забарный претендует на звание лучшего игрока команды в марте.

В прошлом месяце 22-летний центральный защитник "вишен" принял участие в двух домашних матчах против "Брентфорда" (1:2) в чемпионате Англии и "Манчестер Сити" (1:2) в Кубке Англии. Несмотря на поражение в каждом из этих поединков защитник сборной Украины попал в список кандидатов на эту индивидуальную награду, где его конкурентами станут Милош Керкез, Эванилсон и Дин Хейсен.

Отдать свой голос за украинца можно в соцсетях английского клуба.

Напомним, что два первых матча "Борнмута" в марте Забарный пропустил из-за дисквалификации.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Всего на счету Ильи Забарного в этом сезоне 31 сыгранный поединок за "Борнмут" без результативных действий, но в семи из этих матчей он помог команде сохранить свои ворота" сухими".

По теме
yellow-arrow
Участие Лунина в следующем матче Реала под вопросом. Известна причина
yellow-arrow
"Мы работали над этими ситуациями с Трубиным". Тренер Бенфики оценил действия украинца в последнем матче
yellow-arrow
Тренер Лехии Гданськ рассказал о состоянии травмированного украинского полузащитника
Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AFC Bournemouth
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости