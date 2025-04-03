У Лунина проблемы? В Испании пишут, что кипер может пропустить до 4-х недель
Но информация пока не официальная
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил повреждение в кубковом матче с "Реалом Сосьедад" (4:4).
Изначально испанское издание Relevo написало, что кипер "сливочных" почувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце, из-за чего может пропустить игру против "Валенсии", которая состоится 6-го апреля.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Официальный сайт "Реала" про травму украинца не сообщает, однако отмечает, что после кубкового поединка Лунин и Куртуа не тренировались в общей группе, а работали в закрытом помещении.
А вот чуть позже издание El Chiringuito подтвердило проблемы украинца с камбаловидной мышцей и заявило, что Андрей может пропустить до 4 недель.
В любом случае, во всей этой истории остается ждать официальной или подтвержденной информации.
Напомним, что в последних двух матчах "Реала" 26-летний украинец выходил в старте, пропустив 6 голов. Всего на счету Лунина 12 матчей в составе королевского клуба, в которых ему удалось сохранить ворота "сухими" в четырех поединках.
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1
- Рома приняла окончательное решение по Довбику
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы