У Лунина проблемы? В Испании пишут, что кипер может пропустить до 4-х недель

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин получил повреждение в кубковом матче с "Реалом Сосьедад" (4:4).

Изначально испанское издание Relevo написало, что кипер "сливочных" почувствовал дискомфорт в камбаловидной мышце, из-за чего может пропустить игру против "Валенсии", которая состоится 6-го апреля.

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Официальный сайт "Реала" про травму украинца не сообщает, однако отмечает, что после кубкового поединка Лунин и Куртуа не тренировались в общей группе, а работали в закрытом помещении.

А вот чуть позже издание El Chiringuito подтвердило проблемы украинца с камбаловидной мышцей и заявило, что Андрей может пропустить до 4 недель.

В любом случае, во всей этой истории остается ждать официальной или подтвержденной информации.

Напомним, что в последних двух матчах "Реала" 26-летний украинец выходил в старте, пропустив 6 голов. Всего на счету Лунина 12 матчей в составе королевского клуба, в которых ему удалось сохранить ворота "сухими" в четырех поединках.