Несмотря на два пропущенных. Трубин позитивно отреагировал на последний матч Бенфики
Дальше - португальское классико
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итог матча 27-го тура чемпионата Португалии с "Фаренсе" – 3:2, и в котором он получил желтую карточку за затяжку времени.
Читайте также"Мы работали над этими ситуациями с Трубиным". Тренер Бенфики оценил действия украинца в последнем матче
"Еще один шаг вперед. Далее – классико", – написал Анатолий.
Следующий матч "Бенфика" проведет 6 апреля в национальной лиге против "Порту".
В текущем сезоне Трубин провел 40 матчей во всех турнирах, и лишь 17 раз украинцу удалось оставить ворота сухими.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
03.04.2025 в 22:51
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Подолье подписало двух игроков – среди них опытный экс-кипер Днепра-1
- Довбик получил награду игрока матча
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000
Комментарии 1