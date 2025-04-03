Несмотря на два пропущенных. Трубин позитивно отреагировал на последний матч Бенфики

Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итог матча 27-го тура чемпионата Португалии с "Фаренсе" – 3:2, и в котором он получил желтую карточку за затяжку времени.

"Еще один шаг вперед. Далее – классико", – написал Анатолий.

Следующий матч "Бенфика" проведет 6 апреля в национальной лиге против "Порту".

В текущем сезоне Трубин провел 40 матчей во всех турнирах, и лишь 17 раз украинцу удалось оставить ворота сухими.