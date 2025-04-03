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Несмотря на два пропущенных. Трубин позитивно отреагировал на последний матч Бенфики

Наши за границей
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Дальше - португальское классико

Несмотря на два пропущенных. Трубин позитивно отреагировал на последний матч Бенфики

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский кипер "Бенфики" Анатолий Трубин подвел итог матча 27-го тура чемпионата Португалии с "Фаренсе" – 3:2, и в котором он получил желтую карточку за затяжку времени.

Читайте также"Мы работали над этими ситуациями с Трубиным". Тренер Бенфики оценил действия украинца в последнем матче

"Еще один шаг вперед. Далее – классико", – написал Анатолий.

Следующий матч "Бенфика" проведет 6 апреля в национальной лиге против "Порту".

В текущем сезоне Трубин провел 40 матчей во всех турнирах, и лишь 17 раз украинцу удалось оставить ворота сухими.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Комментарии
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vlotko (Броди)
03.04.2025 в 22:51
І "лише 17 разів українцю вдалося залишити ворота сухими" - це 42,5% , я , рахую, що це відмінний результат. І оце " лише " тут недоречне.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
03.04.2025 в 22:51
І "лише 17 разів українцю вдалося залишити ворота сухими" - це 42,5% , я , рахую, що це відмінний результат. І оце " лише " тут недоречне.
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0
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