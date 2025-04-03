Украинский гранд может вернуть Яремчука в УПЛ, - СМИ
И это не Динамо
Фото: Olympiacos FC /Автор - невідомий
Форвард "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук может вернуться в УПЛ.
По информации портала Transferfeed, игра Яремчука не оправдала ожиданий у руководства "Олимпиакоса", поэтому греки летом будут готовы отпустить украинца за компенсацию в 2 млн евро.
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При этом, по данным источника, заинтересованность в игроке проявляет донецкий "Шахтер".
Напомним, что Яремчук является воспитанником киевского "Динамо". В Украине он на правах аренды также играл за "Александрию". В Европе Роман успел поиграть за "Гент", "Бенфику", "Брюгге" и "Валенсию".
В текущем сезоне на счету Романа 27 матчей, 8 голов и 2 ассиста.
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