В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
Рыночная стоимость игрока составляет 21,8 млн евро
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Защитник "Арсенала" Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб, о чем неоднократно сообщалось ранее.
По информации портала Esto es Atleti, "канониры" будут готовы продать украинца за 17 млн фунтов. Именно такую цену установило руководство "гуннеров" на универсального футболиста. Указанная сумма может полностью устроить мадридский "Атлетико", который планировал приобрести защитника еще зимой, но стороны не смогли договориться.
Напомним, соглашение Зинченко с лондонским клубом рассчитано до конца следующего сезона. С начала года Александр появлялся в восьми матчах "Арсенала" во всех турнирах.
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