В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко летом может покинуть лондонский клуб, о чем неоднократно сообщалось ранее.

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По информации портала Esto es Atleti, "канониры" будут готовы продать украинца за 17 млн ​​фунтов. Именно такую ​​цену установило руководство "гуннеров" на универсального футболиста. Указанная сумма может полностью устроить мадридский "Атлетико", который планировал приобрести защитника еще зимой, но стороны не смогли договориться.

Напомним, соглашение Зинченко с лондонским клубом рассчитано до конца следующего сезона. С начала года Александр появлялся в восьми матчах "Арсенала" во всех турнирах.