Бущан - о разговоре с Роналду: Попросил больше респекта. Теперь жду шампунь за 1000 голов

Украинский голкипер "Аль-Шабаба" Георгий Бущан рассказал о коротком разговоре с португальским форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время очного матча (2:2).

"О чем разговаривали? Я его попросил немного больше респекта ко мне, потому что был офсайд, он там начал себя проявлять, и люди на трибунах там: "Ааа". Он только улыбнулся и пошел себе дальше.

После матча не разговаривали. Он мне забил, я жду шампунь какой-то, когда он 1000 голов забьет. Месси дарил бутылки с пивом, а я уже имею 2 гола от Криштиану. Поэтому я жду", - сказал Бущан в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганыка.