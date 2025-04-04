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Экс-игрок Ромы и Ювентуса высказался об адаптации Довбику в Серии А

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Отметил высокий уровень чемпионата

Экс-игрок Ромы и Ювентуса высказался об адаптации Довбику в Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Ювентуса" и "Ромы" Мирко Вучинич поделился мнением об украинском форварде римского клуба Артеме Довбике.

"Итальянский чемпионат намного сложнее (чем Ла Лига - прим.). "Рома" - непростое место. Не стоит забывать, что этот клуб привык к хорошим форвардам, начиная с Батистуты. В первый год и мне пришлось нелегко", - рассказал черногорец.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Довбик забил 11 голов и отдал два ассиста в 26 матчах.

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Серия А Наши за границей Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Planeta Roma
Опубликовал: Александр Бураков
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