Экс-игрок Ромы и Ювентуса высказался об адаптации Довбику в Серии А

Бывший нападающий "Ювентуса" и "Ромы" Мирко Вучинич поделился мнением об украинском форварде римского клуба Артеме Довбике.

"Итальянский чемпионат намного сложнее (чем Ла Лига - прим.). "Рома" - непростое место. Не стоит забывать, что этот клуб привык к хорошим форвардам, начиная с Батистуты. В первый год и мне пришлось нелегко", - рассказал черногорец.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Довбик забил 11 голов и отдал два ассиста в 26 матчах.



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