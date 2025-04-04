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Британский журналист: Забарный - уже сейчас один из лучших защитников АПЛ

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Сравнил с одним из центрбеков "Ман Сити"

Британский журналист: Забарный - уже сейчас один из лучших защитников АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский журналист Дэйв Хендрик оценил украинского защитника "Борнмута" Илью Забарного в контексте интереса к последнему со стороны "Ливерпуля".

"Забарный уже сейчас один из лучших защитников в лиге. Он более подвижен, чем Рубен Диаш. Это бесстрашный лидер с довольно высоким потенциалом", - сказал он во время подкаста.

Напомним, о возможном трансфере Забарного в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно-2025 сообщалось в конце прошлого года.

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Источник:
Yahoo Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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