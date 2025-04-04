Британский журналист: Забарный - уже сейчас один из лучших защитников АПЛ

Британский журналист Дэйв Хендрик оценил украинского защитника "Борнмута" Илью Забарного в контексте интереса к последнему со стороны "Ливерпуля".

"Забарный уже сейчас один из лучших защитников в лиге. Он более подвижен, чем Рубен Диаш. Это бесстрашный лидер с довольно высоким потенциалом", - сказал он во время подкаста.