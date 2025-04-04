"Это было мое решение". Степаненко объяснил уход из Шахтера
Из-за отсутствия игровой практики
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Полузащитник турецкого "Эюпспора" Тарас Степаненко рассказал о том, как покинул донецкий "Шахтер".
"Это было мое решение – уйти из "Шахтера". Я к этому готовился. Первые дни было необычно, но я быстро переключился на другую команду и страну.
Я всегда говорил, если взять мои интервью, если я когда-то увижу, что перестану играть и буду довольствоваться тем, что просто сижу на замене, то можно заканчивать карьеру.
Если брать спортивную составляющую, то я хочу играть в футбол, а в "Шахтере" я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл. Поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, потому что мне не дают больше времени играть. Лучше в то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли, я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне.
Когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю. Поэтому я решил, что будет лучше что-нибудь попробовать новое", - сказал Степаненко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.
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