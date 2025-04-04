  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Это было мое решение". Степаненко объяснил уход из Шахтера
В тренде

"Это было мое решение". Степаненко объяснил уход из Шахтера

Наши за границей
Обновлено

Из-за отсутствия игровой практики

"Это было мое решение". Степаненко объяснил уход из Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник турецкого "Эюпспора" Тарас Степаненко рассказал о том, как покинул донецкий "Шахтер".

"Это было мое решение – уйти из "Шахтера". Я к этому готовился. Первые дни было необычно, но я быстро переключился на другую команду и страну.

Я всегда говорил, если взять мои интервью, если я когда-то увижу, что перестану играть и буду довольствоваться тем, что просто сижу на замене, то можно заканчивать карьеру.

Если брать спортивную составляющую, то я хочу играть в футбол, а в "Шахтере" я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл. Поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, потому что мне не дают больше времени играть. Лучше в то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли, я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне.

Когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю. Поэтому я решил, что будет лучше что-нибудь попробовать новое", - сказал Степаненко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Бущан - о невызове в сборную Украины: Меня понемногу списывают
yellow-arrow
Бущан - о переходе в Аль-Шабаб: Шаблий сказал: "Надо будет рубиться с президентом"
yellow-arrow
Британский журналист: Забарный - уже сейчас один из лучших защитников АПЛ
Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Эюпспор (Турция)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости