"Это было мое решение". Степаненко объяснил уход из Шахтера

Полузащитник турецкого "Эюпспора" Тарас Степаненко рассказал о том, как покинул донецкий "Шахтер".

"Это было мое решение – уйти из "Шахтера". Я к этому готовился. Первые дни было необычно, но я быстро переключился на другую команду и страну.

Я всегда говорил, если взять мои интервью, если я когда-то увижу, что перестану играть и буду довольствоваться тем, что просто сижу на замене, то можно заканчивать карьеру.

Если брать спортивную составляющую, то я хочу играть в футбол, а в "Шахтере" я этого не делал. Я очень мало играл, практически не играл. Поэтому я для себя решил, что нужно что-то менять, потому что мне не дают больше времени играть. Лучше в то время, когда меня выпускали для галочки, чтобы молодые ребята играли, я думаю, для них это больше будет мотивирующее и больше принесет пользы, чем мне.

Когда я сижу на замене, у меня нет эмоций, потому что я не играю. Поэтому я решил, что будет лучше что-нибудь попробовать новое", - сказал Степаненко в интервью YouTube-каналу BurBuzz.